Via Crucis: le processioni e la viabilità

Venerdì Santo, le strade della città ospiteranno le Via Crucis. In occasione delle celebrazioni per il Triduo pasquale, tornano venerdì prossimo, 29 marzo, le Via Crucis per le strade della città. Alla Cattedrale di san Ciriaco il raduno e la partenza sono fissati alle 18,30 e il percorso sarà attraverso via Giovanni XXIII, piazza del Senato, via Ferretti, piazza Stracca, via Pizzecolli con arrivo in piazza San Francesco. Queste le limitazioni: sul piazzale del Duomo divieto di sosta e fermata dalle 16 alle 21 per consentire concentramento dei fedeli; in piazza del Senato stesso divieto e in piazza Stracca per i 10 posti auto davanti alla chiesa del Gesù. Quella sera sono previste Via Crucis anche ai Salesiani (limitazioni su corso Carlo Alberto dalle 16 alle 23,30), alla parrocchia Cristo Divino Lavoratore (piazzale Camerino), Santa Maria Liberatrice (Posatora), Santa Maria delle Grazie e san Francesco d’Assisi (quartiere delle Palombare). Molto intensa l’attività nei quartieri nuovi, con cerimonie religiose nella chiesa di San Gaspare del Bufalo (Brecce Bianche), al Sacro Cuore del Q2 di piazza Salvo d’Acquisto e alla parrocchia di San Giuseppe Moscati di via Tiraboschi. Le partenze della Via Crucis sono fissate alle 21.