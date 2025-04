Via Elia, Calatafimi e largo San Cosma saranno riservate dalle 8 alle 14 ai mezzi del tribunale

In attesa di risolvere il nodo della sosta selvaggia in via Castelfidardo attraverso il via al restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione comunale ha pubblicato una ordinanza in cui modifica e regolamenta gli stalli nella zona attorno al tribunale di corso Mazzini. Parliamo di un’area a forte impatto di traffico e, anche lì, di sosta selvaggia.

L’ordinanza, nello specifico, riguarda la sosta dei residenti e ne cambia alcuni dettagli importanti. In primo luogo tre piccole vie della zona modificano l’area per quanto concerne il permesso residenti: via Calatafimi, via Elia e largo San Cosma infatti saranno sotto l’area ‘Centro’, mentre i posti che verranno realizzati in corso Mazzini tra via Marsala e piazza Cavour rientreranno anche nella zona ‘Spina dei corsi’ oltre che ‘Centro’, ma con un dettaglio molto importante: dalle 8 alle 14 sono posti riservati ai mezzi del tribunale mentre dalle 14 alle 8 del mattino successivo sono stalli riservati alla sosta residenti.

Tutte le precedenti ordinanze sono state revocate da quella emessa l’altro ieri e adesso sarà necessario da parte dell’ufficio traffico e del magazzino piazzare la nuova segnaletica per evitare confusione e soprattutto sanzioni.