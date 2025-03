Viaggio nei quartieri. Palombare trasformate. Spazi verdi e sportivi. Ma c’è ancora da fare

Le Palombare sono il quartiere del rinnovamento. Negli ultimi anni le fabbriche hanno progressivamente lasciato il posto a grandi condomini e ad aree residenziali. Gli spazi verdi, gli impianti sportivi e i supermercati hanno contribuito al cambiamento e il rione è cresciuto, anno dopo anno.

Un tempo era un’area soprattutto artigianale e industriale, oggi nel suo groviglio di strade ci sono ancora tante attività artigianali, ma anche molti esercizi commerciali, come pure il comando della polizia locale. E la zona è diventata essenzialmente residenziale e, come racconta chi ci lavora e ci vive, un ruolo determinante ce l’ha avuto la realizzazione della piazzetta senza nome, ultimata prima della pandemia e inaugurata quasi tre anni fa, anche se è ancora da intestare a qualcuno o a qualcosa. Ma se da un lato si assiste a un progressivo restyling del rione, sempre più richiesto nonostante tanti magazzini al piano terra siano sfitti e almeno apparentemente abbandonati, dall’altro le sue strade e i suoi marciapiedi, ma non solo, richiedono una manutenzione che è ancora carente. Tanto è stato fatto, insomma, al punto che ha saputo attirare nuovi residenti, ma tanto resta ancora da fare. Il quartiere viene pulito regolarmente, ci sono anche i cestini per gli escrementi dei cani, ma i marciapiedi sono pieni di mozziconi di sigaretta, di plastica, di rifiuti gettati per terra o trasportati dal vento. In alcuni tratti i marciapiedi sono in condizioni disastrose: in via Barilatti, per esempio, ma anche tra via dell’Artigianato e via del Commercio ci si può imbattere in alcune porzioni completamente distrutte. Poco più in là, vicino ai lavori in corso del centro pastorale, c’è addirittura una grossa pietra sul marciapiede, potenziale pericolo per chi passeggia. Pochi metri oltre una pensilina dell’autobus tutta arrugginita, in condizioni orribili. Più in alto, in via dell’Artigianato, a pochi passi dal supermercato, addirittura una lavatrice abbandonata in mezzo ai cespugli. Sgorbi, scritte, graffiti in vari punti, anche a pochi metri dalla sede di Ancona Entrate.

A fianco a tutto questo, nuovi edifici in cui, invece, regnano l’ordine e la pulizia, tra aiuole ben conservate e passerelle lungo cui è un piacere soffermarsi a osservare la vita del quartiere che scorre. Negli ultimi vent’anni, raccontano i residenti, le Palombare hanno cambiato volto, lasciandosi alle spalle l’eredità artigianale di un tempo, per accogliere nuovi edifici e tanti nuovi residenti. Infatti nei prossimi anni, nella zona sopra al campo sportivo Italico Conti, sorgerà una nuova scuola. Ma per altri aspetti il quartiere lascia a desiderare. Il Resto del Carlino poche settimane fa raccontava le pessime condizioni di via del Commercio, proprio sopra al Conti, con delle dune d’asfalto pericolose e con un cantiere abbandonato. I residenti segnalavano anche la mancanza di strisce pedonali all’intersezione tra via Palombare e via Maggini: si può attraversare la "salita del Pinocchio", ma non attraversare via Palombare per recarsi verso piazza d’Armi. In via dell’Industria una cabina elettrica è semichiusa con il fil di ferro, in via dell’Artigianato si trovano depositi di materiale a vista dietro a cancelli arrugginiti, altrove vetri rotti e tanti cartelli di affittasi, vendesi, e di vendite giudiziarie. Ma nonostante tutto, le Palombare sono un quartiere pulsante, sul quale molti decidono di investire guardando al futuro.