"Vigor, la salvezza passa dal Termoli"

La strada verso una tranquilla salvezza sarà ancora piena di ostacoli. Ad oggi la Vigor intravede l’obiettivo, ma serve una vittoria per raggiungerlo al più presto.

"Abbiamo guadagnato un punto sui playoff, ma ne abbiamo perso uno dalla soglia playout. È tutto molto incerto, solo la matematica suggellerà la nostra permanenza in quarta serie, sino ad allora non possiamo dar nulla per scontato - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Non amo sbilanciarmi, dobbiamo essere realisti e molto concreti". Il pareggio di domenica scorsa a Civitanova è stato accolto positivamente dall’ambiente vigorino, ma ora serve davvero qualcosa in più.

"Fatichiamo a far gol, ma non credo che in questo momento sia particolarmente rilevante soffermarsi sulle statistiche o su chi segna - continua il direttore sportivo della Vigor -. L’unica cosa che conta è portare fieno in cascina: come ho già avuto modo di sottolineare, l’obiettivo era uscire indenni dalla sfida contro la Civitanovese e ci siamo riusciti". Una vittoria contro il Termoli significherebbe, a questo punto della stagione, che la salvezza è raggiunta? Non per Moroni che aggiunge: "Sicuramente il successo ci darebbe una gran bella spinta, ma non esageriamo, è tutto apertissimo. La sfida di domenica prossima contro il Termoli cercheremo di vincerla, è uno scontro diretto, una sfida alla nostra portata, ma non possiamo pensare che sia l’ ultimo sforzo, ci sarà da sudare ancora".

Già il Termoli, la squadra con tante vecchie conoscenze. La prima è sicuramente Andrea Zammarchi: l’attaccante romagnolo ha indossato la maglia della Vigor nella passata stagione andando a sostituire temporaneamente D’Errico. Proprio contro il Termoli, Zammarchi si scatenò realizzando una doppietta che regalò il successo ai rossoblu.

Non solo, anche in panchina è arrivato un volto noto dalle parti del "Bianchelli", ovvero mister Mosconi, avversario in tante battaglie quando era alla guida dell’Alma Juventus Fano. Un timoniere esperto che sta risollevando le sorti dei molisani, apparsi in forte difficoltà nei mesi scorsi.

I giallorossi infatti sono ancora alle prese con una classifica deficitaria e preoccupante, ma gli ultimi risultati parlano chiaro: l’ultima sconfitta risale addirittura al 19 gennaio, terza giornata di ritorno, quando il Fossombrone espugnò il "Cannarsa".

Da allora una serie di risultati utili consecutivi molto preziosi, tanti pareggi ed uno scalpo importante, ovvero quello dell’Ancona.

