Vigor, Mancini ai box. Si studiano alternative

Lo si poteva immaginare, non sarebbe stata una sosta natalizia particolarmente tranquilla per mister Aldo Clementi. Il tecnico di Senigallia infatti si è subito rimesso al lavoro per risolvere gli imprevisti che, tanto si sa, fanno parte del gioco.

L’ultimo riguarda Lorenzo Mancini: il centrocampista di Ostra Vetere, versatile e stakanovista, ha bisogno di fermarsi. In questi mesi ha ricoperto quasi tutti i ruoli del centrocampo, è stato anche terzino destro e sinistro, una miniera inesauribile di soluzioni, eppure il ginocchio fa male ed il tecnico preferisce preservarlo.

Non si tratta di un infortunio causato da un trauma, perciò i tempi di recupero non sono decifrabili. Scelta saggia e comprensibile, ma vien da sé che la mediana vigorina avrà bisogno di soluzioni efficaci ed immediate in vista del derby contro il "Castello".

Mancini è indubbiamente l’arma più efficace di Clementi nei duelli. De Angelis, nonostante il piede delicatissimo, sta riscontrando difficoltà negli uno contro uno e Gonzalez, seppur positivo, è un’arma più offensiva. Un tempo c’era Gambini a spazzare via ogni preoccupazione, ora però il centrocampista di Fano è un avversario e domenica prossima alle 15, in occasione della prima gara del 2025 al "Bianchelli", darà solidità al centrocampo fidardense.

Appare chiaro dunque che alla Vigor servono fosforo, ingegno, ma anche muscoli e combattività. Potrebbe dunque toccare ad un under coprire lo slot vacante. Idaro è il più muscolare dei centrocampisti, ma anche Subissati ha offerto ottime garanzie, inoltre con il giovane senigalliese in campo, la Vigor non ha mai perso.

Difficile pensare a Di Sabatino, il ragazzo abruzzese non sta trovando spazio ed è alla ricerca di un’altra sistemazione, al momento lavora con il gruppo rossoblu, tuttavia, salvo colpi di scena, il suo futuro è lontano dalla Rotonda.

Chi invece scalpita per rientrare è Tomba, l’affidabile centrale potrebbe rivelarsi molto utile anche nelle corsie laterali, ciò garantirebbe la presenza di un over in più a Clementi, senza dimenticare che i difensori centrali sarebbero coperti in panchina dall’affidabile Pjetri. Una possibilità, ma non è detto che Clementi non ci stia facendo un pensierino. Non saranno della gara neppure Campani e Mori oltre a Gabbianelli ed Alonzi.

Nicolò Scocchera