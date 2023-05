Ballottaggio, ecco la scheda Silvetti e Simonella "invertiti"

Ancona, 25 maggio 2023 – La nuova scheda elettorale per il ballottaggio delle elezioni Amministrative di Ancona (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) è stata creata, stampata e diffusa attraverso l’ufficio elettorale della prefettura dorica. Lunedì scorso è stato effettuato il sorteggio da parte della commissione elettorale circondariale che di fatto ha modificato le posizioni in base agli orientamenti. In parole povere, il candidato di centrodestra Daniele Silvetti si troverà nella parte sinistra della scheda e, viceversa, quella di centrosinistra, Ida Simonella, assieme alle sue liste in appoggio, sarà sulla destra. Basterà mettere la croce sul nome che si vuole votare. L’unica novità sostanziale riguarda l’aumento delle liste a sostegno di Silvetti che passano da 7 a 8 dopo l’apparentamento presentato ufficialmente in commissione sabato scorso con Ripartiamo dai Giovani di Marco Battino.

Daniele Silvetti ha chiuso in vantaggio il primo turno con il 45,11% (19.643 voti), quasi quattro punti percentuali in più rispetto alla sua rivale al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi che si è fermata al 41,28% (17.979 voti). Marco Battino porta in dote il 2,18% (948 voti, nonostante il candidato più votato della sua lista abbia deciso di non accettare il seggio da consigliere comunale in caso di vittoria di Silvetti). Ida Simonella non ha fatto apparentamenti con gli altri tre candidati a sindaco sconfitti al primo turno, le cui posizioni in merito al voto del secondo turno sono molto diverse tra loro. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 3,64% (1.584 voti) dei consensi con il candidato Enrico Sparapani e ha dato libertà di voto ai suoi elettori. Il nucleo di voti più importante è stato quello raccolto da Francesco Rubini e dalle due liste affiliate, Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta, pari al 6,11% (2.660 voti) che ha detto ai suoi elettori di non votare centrodestra ma non ha fatto accordi con il centrosinistra di Ida Simonella. Infine Europa Verde e il candidato Roberto Rubegni (1,69% pari a 735 voti) che tre giorni fa hanno dichiarato di sostenere Ida Simonella.