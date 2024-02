B1 femminile. Castelbellino si arrende: seconda caduta di fila

3

CLEMENTINA

2

Parziali: 20-25, 25-15, 22-25, 25-15, 15-7

UNITED : Liguori 10, Valerio 15, Frasca 26, Prati, Corvese 15, Bisegna 1, Viglietti 4, Oggioni 6, Palermo 1, Taglione, Zannoni, Biagini (L1). All. Tarquini.

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 13, Ciccolini 1, Stafoggia 7, Usberti 10, Fedeli 17, Canuti 8, Grilli 6, Saveriano, Pizzichini, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Atzori e Cancellu

Ancora una sconfitta, la seconda consecutiva per la Clementina. La formazione di Paniconi da Pomezia torna con 1 solo punto: passo indietro per le marchigiane rispetto alla sconfitta contro la capolista Castelfranco di Sotto visto che contro il Pomezia Saveriano e compagne sono sembrate, nei 2 set finali, poco toniche e incostanti. Unico aspetto positivo aver mosso la classifica. La Clementina inizia bene aggiudicandosi il 1° set, nel 2° si spegne la luce. Buona la reazione nel 3° parziale, ma i successivi da dimenticare. Clementina soffre molto in ricezione tornando dalla trasferta laziale con il bicchiere mezzo vuoto.