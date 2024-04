Bocce. A Chiaravalle vittoria di Zingaretti-Carletti

La Bocciofila Chiaravallese, presieduta da Aldo Giantomassi, ha ospitato in settimana la prima edizione del Trofeo Oleificio F.lli Mosci, gara per coppie di categorie BCD Sono state 122 formazioni di coppia a sfidarsi nei gironi di qualificazione. Vittoria ad Alessandro Zingaretti-Cesare Carletti (Jesina) che in finale ha la meglio per 12-3 su Paolo Peloni-Pierino Spalletti (Città Di Recanati). Terzi Giordano Piersanti-Nando Barchiesi (Marotta), su Roberto Centanni- Aldo Minnetti (Elpidiense). MONSANO. Terzo posto per Alessandro Marchegiani (Bar Cardelli Monsano) alla Bocciofila Tavernelle di Colli al Metauro nel Trofeo Biagiotti Your Steel partner per atleti di categoria A. LORETO. Terzo posto anche per Alessio Sampaolesi-Alfredo Testoni-Stefano Crucianelli (Loreto) nelle categorie BCD nella terza edizione del Trofeo F.lli Oddi, competizione organizzata dalla Bocciofila La Sportiva di Castel di Lama presieduta da Emiliano Cinaglia. ANCONA. ANCONA Ben 179 formazioni protagoniste nel Gran Premio Città di Ancona, organizzato dalla Bocciofila Ancona 2000 presieduta da Claudio Buscarini. Il successo va a Giuseppe Chiarastella-Alvaro Montecassiano (Civitanovese) che in finale ha la meglio con il punteggio di 12-8 su Antonio Candiracci- Renato Francesconi (Tolentino). Terza posizione per Alessio Sampaolesi-Alfredo Testoni (Loreto), quarti Sante Molinari-Eugenio Pacetti (Chiaravallese).