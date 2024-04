Calcio a 5 serie B, oggi a Genova contro Pero Milano. Chiaravalle, semifinale:: "Vogliamo la Coppa»

Oggi al Pala Diamante di Genova alle ore 18 l’Atletico Chiaravalle scende in campo per la prima semifinale di Coppa Italia di serie B femminile. L’Atletico, portabandiera marchigiana, affronterà il Pero Milano, in palio la finalissima di domani. (l’altra semifinale Roma-CMB Futsal Team). Le ragazze del tecnico Nicolò Molinelli arrivano all’appuntamento con la storia con una prima posizione in campionato e la miglior difesa di tutti i gironi, e comunque andrà, saranno tra le prime quattro squadre (su cinquanta) di serie B. "Per scrivere veramente una pagina di storia bisogna portare la Coppa a Chiaravalle- sottolinea mister Molinelli alla vigilia- Certo, aver raggiunto un risultato mai raggiunto prima, partecipando a un evento che sicuramente darà una grande visibilità alla nostra realtà, è significativo e importante". Continua: "Abbiamo preparato questa gara con la massima dedizione e concentrazione, come ogni incontro disputato da settembre. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, non temiamo nessuno, ma è la forza di questo gruppo di ragazze molto motivate che dovrà portarci a fare delle grandi Finals". Il primo ostacolo si chiama GS Pero, squadra lombarda guidata dall’allenatrice e giocatrice Faria De Oliveira Priscila, secondo posto nel girone A. "É un avversario forte che lo scorso anno ha sfiorato la serie A, me lo aspetto organizzato, strutturato e determinato, hanno giocatrici esperte pronte a gare così e in questa fase finale non ci arrivi se non sei preparato e forte. La differenza in una Final Four di Coppa Italia la fanno la concentrazione e la voglia di vincere, sta a noi mettercene più degli altri per spostare gli equilibri". Per tutti quei tifosi che non potranno essere a Genova, la pizzeria Rodry di Chiaravalle, in accordo con la società rosanero, apre le sue porte alla visione della gara che verrà trasmessa in diretta su Futsal TV. Alice Mazzarini