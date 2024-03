Ciclismo, a ostra in sella la categoria piu’ green. c’e’ anche un esordiente nelle formazioni presentate in sede. Il gruppo sportivo Pianello-Schiaroli è pronto a ripartire dai Giovanissimi

Lo storico sodalizio del Gruppo Sportivo Pianello-Diego Schiaroli del presidente Maurizio Minucci, fondato nel 1965, è pronto a ripartire. Con la categoria più giovane del ciclismo, i Giovanissimi, ma in sella c’è anche un Esordiente (Edoardo Mastracchio), formazioni presentate con tanto di sfilata sui pedali nella sede di via Fausto Coppi. In sella i giovanissimi dagli otto ai tredici anni con la presenza al vernissage anche del presidente della Federciclismo Lino Secchi oltre che delle massime autorità politiche locali. Atleti dalla categoria G2 alla G6. La composizione della squadra Giovanissimi 2024. Categoria G2: Vittorio Biancini, Damiano Bozzi, Leonardo Cesarini e Giacomo Cerioni. G3: Edoardo Bracci, Alex Testaguzza. G4: Francesco Ceccolini, Matteo Di Giacomo ed Edoardo Pasquini. G5: Federico Bracci, Alessandro Ceccolini, Gabriele Pieroni e Tommaso Viola. G6: Alessio Biancini, Gianluca Catalani e Danyel Catena. Gli atleti saranno guidati dai direttori sportivi Giuseppe Bracci, Paolo Manoni e Roberto Pettinari. La società ostrense è composta, oltre che dal presidente Minucci, dal presidente onorario Bruno Moroni, dal vice presidente Lorenzo Frattesi e dai consiglieri Sergio Giannini, Michele Minucci, Manuele Telari, Raimondo Romagnoli, Osvaldo e Gabriele Telari, Simone Bolletta, Francesco Massi e Alessandro Animali.