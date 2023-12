Città di Falconara sogna. È tra i top club mondiali

di Giacomo Giampieri

La squadra della leggenda, quella capace di vincere tutto in Italia e in Europa, ha servito il bis proprio a fine anno: per il Città di Falconara, ecco la seconda nomination ai Futsal Awards 2022 come miglior club del mondo. "Di nuovo nella storia come unica italiana tra le dieci migliori al mondo – si legge nella pagina Facebook del club, oggi Stilcasa Costruzioni Falconara –. Una soddisfazione enorme, che vogliamo condividere con tutti coloro che ci hanno e ci stanno accompagnando in questo magnifico viaggio". Assieme alle Citizens, in lizza sono presenti anche le due squadre portoghesi, lo Sport Lisboa e Benfica e del Grupo Cultural e Recreativo Nun’Alvares, il sodalizio giapponese del Bardral Urayasu Las Bonitas, le tre formazioni spagnole del Club Deportivo Burela Fútbol Sala, lo Stein Cascavel Futsal Feminino e il C.D. Futsi Atlético Navalcarnero, nonché la squadra iraniana del Paykan FC, quella argentina del Club Atlético San Lorenzo de Almagro e quella brasiliana del Futsal Feminino Taboão da Serra–Magnus. Insomma, nel gotha del futsal internazionale non poteva mancare quel Città di Falconara che, nel solo 2022, ha conquistato un Triplete da favola in Italia (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) ed è salito sul tetto d’Europa aggiudicandosi l’European Women’s Futsal Tournament in un’epica notte dicembrina al PalaBadiali. Non solo, però. Perché il Falconara si è distinto anche nel campionato nazionale baby, ottenendo persino il titolo iridato della categoria Under 19. Va da sé che non poteva esserci altra strada se non quella che porta dritta alla nomination ai Futsal Awards 2022: "E ora sogniamo di vincere – afferma il presidente dello Stilcasa Costruzioni Falconara, Marco Bramucci –. Penso che questo riconoscimento sia la degna ciliegina sulla torta di un percorso che ha consacrato dell’olimpico di questo sport la società, in tutte le sue componenti. Non finiremo mai di essere grati alle atlete, allo staff e ai dirigenti che ci hanno permesso di vincere tutto. Ma adesso sì, più che sogniamo, penso proprio che meritiamo di vincere ai Futsal Awards perché i risultati conseguiti dal Città di Falconara, tra il 2021, se consideriamo anche la prima Coppa Italia e la prima Supercoppa, e il 2022, non hanno precedenti". In attesa del verdetto nelle prossime settimane, che sarà svelato da Futsal Planet, non resta che attendere e sperare. Chiaramente consapevoli che questo premio favoloso "arricchirebbe" ulteriormente il cammino che ha portato la squadra delle leggende in cime a vette fino ad allora inesplorate. Una squadra, oggi, profondamente rinnovata nell’organico, ma che ugualmente sta ben figurando nel campionato di serie A femminile. Basti pensare al terzo posto al giro di boa, valso anche la qualificazione alle Finals di Coppa Italia. Capitan Ferrara e compagne torneranno in campo ad anno nuovo, determinate e convinte nell’ottenere altri brillanti traguardi.