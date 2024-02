La Promozione si prepara. Ecco le sfide d’alta quota

Sfide d’alta quota nell’ottava giornata del girone di ritorno in Promozione che si consumerà tra domani e domenica. Sia nel girone A che nel B. Nel raggruppamento A vedremo solo fra due giorni se il Fabriano Cerreto avrà subito il contraccolpo del ko infrasettimanale nel recupero della seconda giornata di andata contro il Fabriano Cerreto. I cartai ospiteranno domenica il Moie Vallesina, prima contro seconda, con il Moie reduce da un solo punto nelle ultime due uscite in campionato. Non da meno la sfida in programma domani al Giuliani di Torrette dove si sfideranno Portuali e S.Orso, le più immediate inseguitrici, assieme proprio al Moie, del Fabriano Cerreto. I dorici sono tornati a vincere nell’ultimo turno a Osimo Stazione. A proposito di quest’ultimo, la formazione di Busilacchi si troverà di fronte un altro avversario ostico, quel Marina che ha ottenuto sei punti nelle ultime due sfide. La Biagio sale a Mondolfo in cerca della continuità e della vittoria. Il Barbara Monserra dovrà confermare contro il Valfoglia quello che di buono ha fatto vedere mercoledì contro la capolista. La Castelfrettese salirà sul campo del Vismara per osare in uno scontro da brividi.

Come dovrà fare la Vigor Castelfidardo a Matelica (girone B) per cercare di ridurre quei cinque punti di distacco dalla capolista. Nei maceratesi squalificati Lapi e Jachetta. Promozione, ottava giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Domani: Portuali-S.Orso (ore 14:30), Atletico MondolfoMarotta-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Barbara Monserra-Valfoglia, Fermignanese-Gabicce Gradara, Marina-Osimo Stazione, Villa S. Martino-Pergolese, Vismara-Castelfrettese. Domenica: Fabriano Cerreto-Moie Vallesina. Classifica: Fabriano Cerreto 42; Moie Vallesina, Portuali e S.Orso 40; Marina 34; Biagio Nazzaro 33; Fermignanese 32; Pergolese 31; Barbara Monserra e Valfoglia 30; Villa S. Martino 25; Gabicce Gradara 23; Osimo Stazione 20; Mondolfo Marotta 18; Castelfrettese 17; Vismara 16. Girone B. Domani: Monticelli-Trodica (ore 14:30), Atletico Centobuchi-Sangiorgese, Aurora Treia-Corridonia, Casette Verdini-Appignanese, Elpidiense Cascinare-Rapagnano, Matelica-Vigor Castelfidardo, Palmense-Porto S. Elpidio. 25/02/2024 ore 15:00 Potenza Picena-Cluentina. Classifica: Matelica 48; Vigor Castelfidardo 43; Atletico Centobuchi e Trodica 37; Corridonia 33; Monticeli 32; Casette Verdini 31; Cluentina 29; Porto S. Elpidio 28; Elpidiense Cascinare 27; Sangiorgese e Palmense 25; Aurora Treia 22; Appignanese 21; Potenza Picena e Rapagnano 17.