La ragazza del Luna Sports Academy sbaraglia tutti nell’impianto di Gijon, in Spagna, per la coppa Europa. Alice, la giovane promessa del pattinaggio

Importanti successi per il Luna Sports Academy di Senigallia nella Coppa Europa di pattinaggio disputatasi nell’impianto di Gjion in Spagna dal 22 al 24 marzo. Vittoria per la talentuosa Alice Sorcionovo nei 500 metri, dove la giovane promessa ha battuto la colombiana Cardenas e la belga Geerts. Nella stessa distanza Alessio Piergigli ha conquistato la medaglia d’argento tra gli uomini beffato per soli 6 centesimi dal campionissimo venezuelano Guzman, più volte campione del mondo nella categoria. Piergigli è poi arrivato quarto nella gara più lunga, i 1000 metri, dove Sorcionovo ha concluso invece al sesto posto. Nella combinata dunque, che somma le prestazioni dei 500 e quelle dei 1000, argento per Piergigli e bronzo per Sorcionovo. In Spagna, in questa prima prova della Coppa Europa, erano presenti per i colori senigalliesi anche Sofia Bocconi, Leonardo Martinelli, Filippo Moroni, Martina Ferretti. Con loro c’era anche il tecnico Luca Bernacchia, che collabora anche con la Nazionale italiana diretta dal commissario tecnico Massimiliano Presti. "Sono state gare molto positive per la nostra società – sottolinea il presidente del Luna Sports Academy Roberto Arthemalle – I risultati ottenuti in Spagna ci permettono di alzare ulteriormente l’asticella e aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi". La seconda prova di Coppa Europa si disputerà a Geisingen in Germania dal 18 al 21 aprile e anche nell’occasione sarà presente una folta rappresentanza del club senigalliese.

Andrea Pongetti