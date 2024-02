Le decisioni del giudice sportivo. Fabiani squalificato per due turni

Due squalificati nel Castelfidardo. Due giornate di stop per Fabiani e una Imbriola. Uno nell’Osimana: Nicholas Fermani (un turno). Sempre in Eccellenza due turni di stop per Badiali (Chiesanuova). Uno per Diouane (Montegranaro), Nouri (Urbania), Becker (Civitanovese), Bracciatelli e Mercurio (Tolentino) e Palmucci (Montefano). Ammenda di euro 500 al Monturano e 100 al Castelfidardo. Inibizione fino al 21 febbraio per Bonacci, dirigente del Montefano. Promozione: un turno di stop per Savini (Portuali), Gyabaa (Osimo Stazione), Capponi (Aurora Treia), Lucciarini (Fermignanese), Santoni (Vigor Castelfidardo), Fraternali (Valfoglia) e Petrucci (Pergolese). Il recupero Barbara Monserra-Fabriano Cerreto verrà disputato mercoledì 21 febbraio alle ore 15. Prima categoria: due giornate a Carra (Falconarese). Una a Calcina e Marchegiani (Borghetto), Giancamilli e Moschini (Montemarciano), Ferri (Passatempese), Gambelli (Pietralacroce) e Fattorini (Senigallia).