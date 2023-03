Loreto, una boccata d’ossigeno Per i dorici un grosso passo indietro

Una boccata d’ossigeno i tre punti conquistati domenica da Loreto contro Ancona (B maschileE). Un successo dopo cinque sconfitte consecutive. "Una grande partita e una grande serata davanti a un ottimo pubblico – le parole di capitan Torregiani, migliore realizzatore del match con 19 punti e il 64% in attacco –. Dobbiamo fare tesoro di questa energia positiva e utilizzarla per continuare ad allenarci bene e ottenere i punti che ci mancano per guadagnarci la salvezza. Siamo un gruppo unito". E voglioso di continuare nel momento positivo. Sin da sabato sul campo della Lube Civitanova. "Un avversario che ha bisogno di punti. Ci aspettiamo una partita molto combattuta". Uno scontro diretto: Loreto, quart’ultima, contro Lube, penultima divise da otto punti. "Un grosso passo indietro" invece il commento di coach Dore Della Lunga per un’Ancona troppo confusa per essere vera. Che si lecca le ferite dopo la cocente sconfitta del PalaSerenelli che non ha scusanti, perché "quando si gioca male si perde – continua l’allenatore dorico -. E noi abbiamo giocato male. Non accadeva da un po’, nulla o quasi ci è riuscito. Peccato, non solo per la sconfitta, ma soprattutto per la prestazione, che stona rispetto all’ultimo periodo". Della Lunga parla di un problema di approccio e mentalità, "di una regressione nel gioco, è innegabile". Non sembra averli una Sabini Castelferretti libera da ogni pensiero di classifica che si prende la quarta vittoria consecutiva mettendo definitivamente alle spalle una fine e un inizio anno dove erano arrivate sei sconfitte di seguito. Con un bel sesto posto in classifica solitario, seconda squadra della nostra provincia dopo Osimo che occupa stabilmente il podio dietro solo alle due pugliesi: Molfetta e Turi.