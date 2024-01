Serie B femminile, decimo risultato utile consecutivo. Chiaravalle tritatutto. Montesilvano al tappeto

Anno nuovo, vita vecchia: l’Atletico Chiaravalle debutta nel nuovo anno continuando a vincere. Con il Montesilvano, maglia nera del girone, le marchigiane conquistano il loro decimo risultato positivo (nove vittorie e un pareggio), rimanendo lassù in cima imbattute. Fischio d’inizio e la capolista si fa subito riconoscere: Donati porta in vantaggio le rosanero dopo appena tre minuti. Reagisce il Montesilvano, ma a metà tempo Donati firma il raddoppio. C’è tempo anche per un terzo gol prima che si vada a riposo: questa volta è Taioli a metterla in rete. Nel secondo tempo è ancora Donati (tripletta per lei) a spingere sull’acceleratore seguita a ruota da capitan Magnanti. La squadra abruzzese fa quel che può, ma davanti c’è la capolista che non intende compiere passi falsi. Nicoletti Pini fa suo lo 0-6. C’è tempo e spazio per gli esordi stagionali di Ferroni e Lanzarotti. Venturini è l’ultima marcatrice di giornata, suo l’1-7 finale. "Chiudere il girone di andata a +4 dalla forte rivale Altamura è un grande risultato, però solo parziale e che acquisterà vero valore se saremo bravi nelle prossime due gare con Nox Molfetta e appunto Altamura, a quel punto sapremo molto del nostro futuro", il punto del tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli.

CITTÀ DI MONTESILVANO: Provenzano, Conte, Carota, Pasqualone, Di Giacinto, Colatriani, Colleluori, Troccoli, Di Vincenzo, Di Pasquale. All. Amparo ATLETICO CHIARAVALLE: Donati, Ferroni, Magnanti, De Brito, Cea, Loth, Nicoletti Pini, Taioli, Venturini, Lanzarotti, Moczik. All. Molinelli Reti: pt Donati, Donati, Taioli; st Donati, Magnanti, Nicoletti Pini, Venturini

Classifica 11°g. Atletico Chiaravalle 28, Altamura 24, Prandone 19, San Michele 17, Molfetta 16, Woman Taranto 12, Pucetta Calcio, Chieti, Levante, Città di Taranto 10, Montesilvano 0.

a.m.