Serie B femminile, quinta vittoria in sei partite. Chiaravalle mai doma. Resta salda in testa

SERIE B FEMMINILE "Noi lì siamo e lì vogliamo restare", commentava la scorsa settimana il tecnico chiaravallese Nicolò Molinelli dopo l’ennesimo successo. Missione compiuta: vittoria e primo posto solitario ben saldo. L’Atletico Chiaravalle torna dalla trasferta pugliese con il quinto successo in sei partite, questa volta ai danni della Virtus San Michele per 2-0. Al Palas di Sammichele di Bari, l’Atletico parte subito a ritmi alti trovando nel giro di pochi minuti il gol del vantaggio: al 4’ Nicoletti Pini con un tap-in da calcio d’angolo insacca la prima rete. A metà tempo la partita si incattivisce e arrivano le prime sanzioni: prima giallo a De Brito, subito dopo un rosso all’indirizzo del capitano delle pugliesi. Mancano sette minuti, l’Atletico si ritrova in superiorità numerica, ma non riesce comunque a concretizzare anzi, con due falli finisce il bonus e rischia di mandare la Virtus al tiro libero. Le padrone di casa chiudono il primo tempo spingendo sull’acceleratore, ma senza impensierire la squadra ospite. Nella ripresa, sono ancora le pugliesi a tentare di riacciuffare il pari (divorandosi anche un gol davanti alla porta), ma è De Brito a rendersi più volte pericolosa. A quattro dal termine, le padrone di casa mettono il portiere di movimento tentando il tutto per tutto, ma Moczik, con un tiro tra i pali, firma il raddoppio, mettendo il sigillo sulla gara e sulla vittoria.

VIRTUS CAP SAN MICHELE: Pugliese, Antonaci, Piccinno, Fatiguso, De Filippis. A disposizione Campanale, Colosimo, Corriero, Laluce, Sacchetti, Susca, Barile. All. Ricco

ATLETICO CHIARAVALLE: Moczik, Magnanti, De Brito, Loth, Pini. A disposizione Tavoletti, Donati, Venturini, Taioli, Capradossi, Ferroni. All. Molinelli RETI: pt 4’43 Pini; st 39’ Moczik Classifica 7°g. Atletico Chiaravalle 16, Altamura 15, Molfetta 13, Virtus San Michele 10, Futsal Prandone, Città di Taranto 9, Pucetta Calcio, Levante Caprarica, Chieti 7, Woman Futsal Taranto 5, Montesilvano 0.