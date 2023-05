Tiro con l’arco per tutti

Tiro con l’arco gratuito per tutti a Senigallia. Il progetto di Sport e Salute, la struttura operativa del Governo per la promozione del valore sociale dello sport, e della Federazione di tiro con l’arco è stata infatti sposato da Assta, la storica società senigalliese da anni impegnata nella promozione della disciplina anche a livello agonistico. Il progetto prevede la frequenza gratuita di un corso di tiro con l’arco per ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni e uno dei loro familiari (di qualsiasi età). Ad oggi i partecipanti sono 6, tra cui ben 5 donne di varie età a conferma che la disciplina può essere davvero per tutti e si può iniziare a praticarla a qualunque età. Per loro è previsto il corso base di tiro con l’arco e iniziative volte alla formazione, con approfondimenti relativi alla corretta alimentazione per conoscere nel dettaglio quali siano i corretti stili di vita da seguire e analisi degli aspetti psicologici legati al tiro con l’arco con esercizi sulla concentrazione, utili tanto agli arcieri quanto ai giovani per il loro percorso scolastico. Il corso, tenuto da istruttori federali, prevede una seduta settimanale al campo di tiro in via Arceviese.

Andrea Pongetti