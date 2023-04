Un turno di stop a Giuliodori allenatore del Castelfidardo, fermato anche Lispi

Le squalifiche nei campionati dilettantistici di calcio dopo le gare del fine settimana.

Eccellenza. Nel massimo campionato regionale squalificato per tre giornate Passewe (Valdichienti Ponte) "per aver afferrato al collo un calciatore avversario e per averlo spintonato. Tale azione avveniva durante l’uscita dal terreno di gioco del calciatore espulso" nella gara contro il Montefano. Un turno anche a Lispi (Fabriano Cerreto), Titone e Tondini (Porto S.Elpidio)e Traini (Atletico Ascoli). Squalifica per una gara a Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo. Inibito fino al 26 aprile il dirigente del Chiesanuova, Gianrico Bonvecchi, poiché "espulso per essere entrato nell’area tecnica avversaria con fare aggressivo, al termine della gara rientra nel terreno di gioco per insultare gli avversari". Ammenda di euro 100 all’Osimana.

Promozione. Una giornata a Premi (Osimo Stazione), Brocca e Cennerilli (S.Orso), Pasquinelli, Andreoletti, Colombaretti, Ordonselli e Passarini (S.Costanzo), Giovanelli (Urbania), Giobellina e Orciani (Atletico MondolfoMarotta), Panichi (Monticelli), Gualazzi (Fermignanese), Zigrossi e Moschini (Barbara) e Gallotti e Cirulli (Valfoglia), Rossini e Terranova (Biagio Nazzaro) e Domini (Gabicce Gradara). Squalificato fino al 19 aprile Stocchi, allenatore dell’Urbania. Ammenda di euro 400 al S.Costanzo e 250 al Trodica.

Prima categoria. Una giornata a Korchi, Serrani e Mazzieri (Borgo Minonna), Lorenzetti (Villa Musone), Sassaroli (Staffolo), Fraternale (Real Cameranese), Simonetti e Ulisse (Castelbellino), Maggi (Loreto) e Dellabarba (Chiaravalle). Squalificato fino al 12 aprile Luchetta, mister del Borgo Minonna.