A Folignano arrivano un sostegno agli affitti e il bonus bebè

Arrivano due importanti misure a sostegno delle famiglie di Folignano. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire un fondo ’Benvenuti a Folignano!’, finanziato con la complessiva somma di 15.000 euro, posta completamente a carico del proprio bilancio, per la concessione di un contributo pari a 250 euro a favore dei nuclei familiari residenti con redditi Isee fino a 25.000 euro (annualità 2025), in cui vi siano figli nati o adottati nel 2023 e 2024. Inoltre per contrastare il caro-affitti, il Comune ha istituito un fondo di 30.000 euro, con risorse tratte esclusivamente dal proprio bilancio, nel quale si dispone la concessione di un contributo fino a 1.500 euro, per un valore di quattro mensilità del canone di locazione, a favore di tutti i conduttori di immobili di civile abitazione ad uso abitazione, residenti da almeno un anno nel territorio comunale, con Isee (annualità 2025) non superiore a 15.000 euro. "Il nostro obiettivo è dare una mano alle fasce più bisognose della popolazione – afferma il sindaco Matteo Terrani :. Riteniamo che sia prioritario in questo momento di incertezza e difficoltà economica in cui versano molti nuclei familiari, soprattutto quelli a basso reddito".

Con la prima misura, l’amministrazione comunale, ha tenuto conto che il fenomeno costituito dalla cosiddetta ’denatalità’ è particolarmente preoccupante. In riferimento al proprio territorio, nel 2023, nell’anagrafe della popolazione residente sul proprio territorio, risultano essere stati registrati 52 nati, a fronte dei 50 nati registrati nell’anno 2022 (+ 4 %) e che lo stesso dato, riferito all’anno 2024 (disponibile nei prossimi giorni), sarà verosimilmente ancora più basso. Le domande per accedere alle due misure di sostegno economico dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2025, secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Folignano.