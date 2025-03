A processo per minaccia: una condanna

E’ finito con una condanna e un’assoluzione il processo a carico di due romeni difesi dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti. I due erano imputati di minaccia. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti che ha ritenuto colpevole solo uno dei due imputati condannandolo alla pena di 4 mesi. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna per entrambi, 4 mesi per uno e 8 mesi per l’altro, quello infine condannato, ma ad una pena dimezzata rispetto alla richiesta. All’attenzione della Procura prima e del tribunale poi, è finita una vicenda che risale all’aprile del 2022 ed è avvenuta in Ascoli. Il romeno assolto era accusato di aver minacciato di morte, mimando il gesto di tagliargli la gola, un loro connazionale che nel processo si è poi costituito parte civile, assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali. Anche per il romeno condannato l’accusa era la stessa ma era imputato anche di aver danneggiato l’auto del connazionale colpendola con una mazza da baseball. Pesante anche la minaccia di morte da costui profferita: "Ti ammazzo, non solo a te, ma a tutta la tua famiglia, ti sparo: dovete andare via da qui, ti caccio le budella".