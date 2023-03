Al Concordia ’L’ispettore generale’ La squadra Utes torna sul palco

"Sarà uno spettacolo importante, una prova del nove, perché il gruppo teatrale dell’Utes di San Benedetto è cresciuto". Ne sono convinti Diana Lanciotti e Stefano Marcucci, rispettivamente presidente e regista della realtà sambenedettese, con sedi distaccate in molti comuni, che attualmente conta 2500 iscritti, nell’ annunciare la messa in scena de "L’ispettore Generale" di Nikolai Gogol in programma martedì 28 marzo, alle ore 21. Sul palco del Teatro Concordia saliranno gli attori che ormai da anni lavorano con la direzione di Marcucci, che in questo allestimento, da lui rivisto, cura anche la parte musicale: sono Luigi Pelletti, Roberto Spinozzi, Gilda Luzzi, Alessandra Mora, Catia Gambetta, Claudia Calvaresi, Nardea Ragni, Annamaria Onofrio, Giuliano D’Alesio, Federico Salladini e Arcangelo Patone. Lo spettacolo farà da apripista ad un ricco cartellone estivo in parte già definito, annunciato dal vice presidente Giancarlo Brandimarti e ad una grande novità quale l’attivazione di corsi di attività fisica adattata, rivolta a cittadini con malattie croniche, finalizzati alla modifica dello stile di vita, per prevenire o mitigare la disabilità, su richiesta del dottor Alfredo Fioroni, con l’ausilio di professionisti del settore, il cui avvio, previa convenzioni, sarà presso il Centro sociale Primavera e il Palazzetto dello Sport Speca.

Stefania Mezzina