Assemblea pubblica sull’ambiente. Le idee di tutti per la città di domani

Sostenibilità ambientale, energie rinnovabili, rifiuti, infrastrutture e sanità, saranno gli argomenti al centro dell’incontro politico che avrà luogo sabato prossimo dalle 9.30 nella sala congressi del Kursaal di Grottammare. Un evento che si articolerà in tre momenti: assemblea plenaria con interventi liberi, formazione di tavoli tematici e infine la conclusione dei lavori con la produzione di un documento finale. "Parlare di costa non significa parlare esclusivamente di turismo, ma di viabilità, di ambiente e soprattutto di sanità, che proprio nel periodo estivo trasforma il suo solito stato di grave difficoltà in criticità prossima al collasso – affermano gli organizzatori - significa parlare di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di parco marino, di pesca e di uso efficiente dell’energia per le famiglie di emergenza idrica di futuro della viabilità e chiarire quale strada percorrere e quale sia la più fattibile domani". Tutti i segretari di circolo sono chiamati a dare un fattivo contributo, in particolare i responsabili dell’area marina e di prima collina come San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Massignano, Ripatransone, Acquaviva, tutti coordinati dal segretario del circolo di Grottammare Attilio Bellini. Saranno presenti molti attori del territorio: membri di Cgil, Cisl, Cna, la Federazione autotrasportatori, la fondazione san Giacomo della Marca, la consigliera regionale Anna Casini, l’on. Augusto Curti, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, il segretario provinciale Francesco Ameli, il segretario generale di ALI Valerio Lucciarini, i rappresentanti della commissione programma, on Luciano Agostini, l’ex sindaco Luigi Merli e tutti gli iscritti del Partito democratico che vorranno scrivere il libro bianco per un piceno protagonista e progressista. Le conclusioni dei lavori sono affidate all’euro parlamentare Matteo Ricci.

Marcello Iezzi