Auto rubata in un minuto e smontata

Un minuto e 17 secondi per rubare una Range Rover Evoque parcheggiata nel piazzale antistante la concessionaria ‘Nova Car srl’ lungo la statale Adriatica in via Bernini a Grottammare. La carcassa della vettura, del 2018, valore 18mila euro non coperta da assicurazione, è stata rinvenuta in una stradina di campagna nella zona alta di Cupra Marittima, area ‘La Castelletta’. Le bande di ladri di auto che arrivano dalla Puglia, dunque, cambiano ancora tecnica. Della Evoque hanno portato via il motore, il blocco del cambio, le centraline e perfino il serbatoio con galleggiante. I malviventi, quindi, hanno portato via tutto ciò di cui avevano bisogno. Segno di un furto compiuto su commissione per il mercato clandestino dei pezzi di ricambio di auto di prestigio non più in commercio come modello e per le quali, evidentemente, scarseggiano i componenti. Per anni i ladri hanno rubato e portato in Puglia centinaia di auto, poi hanno iniziato a smontare pezzi nelle auto in sosta, come centraline, fari, volanti con air-bag. Questo è il primo caso di un’auto portata via e smontata, notte tempo, nella stessa zona in cui è stato compiuto il furto.

A Grottammare, nel mese di marzo, in una notte erano state rubate tre Range Rover, una Discovery Sport e due Evoque. Due di queste, dotate di satellitare, sono state rinvenute nel foggiano dai carabinieri di Grottammare in collaborazione con i colleghi delle stazioni pugliesi. Il furto nella concessionaria Nuova Car srl è stato compiuto sotto gli ‘occhi’ di una serie di telecamere di video sorveglianza, da malviventi con il volto coperto da cappucci delle felpe. "Sono arrivati alle 22,30 a bordo di una Alfa Romeo Stelvio – racconta il responsabile di sede Claudio Di Arcangelo – Hanno atteso un pochino davanti al piazzale e poi sono scesi in due, mentre il terzo è rimasto nell’abitacolo, ed in un minuto e 37 secondi cronometrati, hanno portato via l’auto. Per aprirla hanno rotto due finestrini sullo stesso lato, quindi hanno messo in moto la Evoque e sono andati. E’ il primo furto che subiamo da quando siamo a Grottammare".

Anziché imboccare il vicino casello autostradale, i ladri si sono diretti verso nord e una volta raggiunta la zona collinare di Cupra Marittima, si sono messi all’opera saccheggiando la Range Rover. Un lavoro fatto da una esperta squadra di meccanici-delinquenti che, probabilmente, avevano in appoggio un furgone per trasportare tutti pezzi rubati. Le indagini dei carabinieri di Cupra Marittima sono ancora in corso.

Marcello Iezzi