Bersaglieri, raduno ad Ascoli: arriva anche Giorgia Meloni? Le ultime notizie

Ascoli, 2 maggio 2024 – Con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza Roma hanno preso il via stamani ad Ascoli Piceno le celebrazioni del 71° raduno nazionale dei Bersaglieri che si svolge da oggi a domenica 5 maggio in occasione del centenario del corpo che porterà in città 54 fanfare.

Il momento clou è in programma domenica mattina quando avrà luogo la sfilata per le vie del centro storico, con la possibile partecipazione, non ancora confermata, del premier Giorgia Meloni.

Sempre questa mattina nella sala della Vittoria della Pinacoteca civica è stata presentata la pubblicazione ufficiale della manifestazione con la moneta ricordo coniata appositamente. Nei prossimi giorni verrà presentato anche l’annullo postale. Il generale Ottavio Renzi, al suo ultimo raduno da presidente dell’associazione nazionale Bersaglieri, ha detto che "tutto è stato possibile grazie all’afflato fra noi e l’amministrazione comunale di Ascoli che ha saputo portare a termine un’organizzazione così imponente e complessa in un solo anno, quando generalmente ce ne vogliono tre”.

"E’ stato un anno di lavoro difficile per organizzare questo raduno, ma Ascoli è pronta ad ospitare i bersaglieri che tornano qui per la terza volta”, ha aggiunto il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, considerando l’evento come “una grande occasione per Ascoli di fare il salto in avanti, da città conosciuta a città aperta verso l’esterno: tutti dobbiamo essere in grado di fare questo scatto in avanti" ha detto Fioravanti rivolgendosi in particolare ai cittadini ascolani.

“Tanti fanti piumati arriveranno ad Ascoli e conosceranno la nostra città; a loro volta la faranno conoscere, così come il territorio visto che per l’ospitalità sono stati coinvolti tanti alberghi della provincia”.

Raduno Bersaglieri ad Ascoli: un momento della conferenza stampa (LaBolognese)

Come cambia la viabilità

I cittadini ascolani dovranno affrontare sacrifici in occasione del raduno dei bersaglieri e in particolare della sfilata di domenica che comporterà significative modifiche alla viabilità e sosta in tutto il centro storico. Il consiglio a tutti coloro che vorranno assistere alla sfilata è di muoversi con anticipo per raggiungere il centro storico, in considerazione del previsto afflusso di un gran numero di persone.

La partenza della sfilata è in programma alle ore 9,30 dalla circonvallazione Nord, all'altezza del parcheggio ex Gil. I bersaglieri percorreranno poi viale Marcello Federici, viale Vellei, il Ponte Nuovo, Lungo Tronto Bartolomei, Piazza Santa Maria Intervineas, Corso Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini, piazza del Popolo, via Del Duca, corso Trento e Trieste per arrivare a Piazza Arringo.

L’organizzazione predisporrà il servizio di vigilanza agli accessi con obbligo di utilizzo del conta-persone e compatibilmente ai limiti di capienza previsti dall’apposito piano di sicurezza.

Le strade chiuse e la sosta vietata

Dalle ore 4,30 alle ore 15 sarà chiusa la Circonvallazione Nord tra l’intersezione con via Bengasi e la rotatoria «ex Gil»); dalle 7,30 alle 15 prevista l’interdizione alla viabilità veicolare su tutte le zone interessate dalla sfilata e sulle vie afferenti o comunque interessate da transiti riservati: Circonvallazione Nord (tratto compreso tra l’intersezione con via Zeppelle/stadio e quella rotatoria ex Gil), viale Federici (tratto tra le intersezioni di via Rigantè e via Sauro), viale Vellei, ponte Nuovo, piazza Giacomini, Lungotronto, via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio all’intersezione con Lungotronto), piazza S. Maria Intervineas, via Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini (tra via Dari e via Bonaccorsi), piazza del Popolo, via Del Duca, piazza Arringo, piazza Roma, via Dino Angelini (tra via Ricci e via Pretoriana fatta eccezione per i veicoli dei residenti del tratto interdetto e dei disabili muniti di permesso), via Colombo, via Tornasacco, Lungo Castellano Sisto V, viale De Gasperi, corso V. Emanuele, via C. A. Vecchi, via Alighieri, via D’Annunzio, via Bonaparte, via Palestro, via XIX Settembre, via Castelfidardo, piazza Matteotti, Ponte Maggiore, viale Indipendenza, viale della Repubblica, via Tevere, viale Marconi, viale Luciani, piazzale stazione, via Genova, via Torino e via Piemonte, via delle Terme, via Pascoli. Nello stesso orario, inversione del senso di marcia in via Sacconi e in c.so Mazzini (tratto tra via Sacconi e piazza Matteotti) con istituzione del senso unico di circolazione direzione Ovest/Est e obbligo di proseguire in via Porta Tufilla.

Inversione del senso di marcia in viale De Gasperi e Lungo Castellano con istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest e riserva di transito ai pullman bersaglieri; istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest in via Piemonte con transito riservato ai pullman dei bersaglieri; Istituzione del senso unico di circolazione Ovest/Est in via D.Angelini (tratto tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana).

L’allestimento dell’ospedale da campo comporterà dalle ore 15 di sabato alle 20 di domenica il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Giacomini e piazza Roma.

Per le trasmissioni tv prevista una zona regia Rai e quindi dalle 8 di domani fino alle 6 di lunedì c’è il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Gregorio, via dei Marsi. Rischio rimozione anche domenica, dalle 5 alle 15, per il divieto di sosta in tutte le zone interessate alla sfilata: viale Federici (tra ex Gil e viale Vellei), viale Vellei, Lungotronto, via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio a Lungotronto), via Sacconi, piazza S. Maria Intervineas, c.so Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, via Angelini (tra via Galilei e via Pretoriana e davanti il Tribunale), via XX Settembre, Piazza Roma (lato Sud), via Tornasacco, largo Crivelli, Lungo Castellano, viale De Gasperi, corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, viale Indipendenza (tra il ponte Maggiore la rotatoria stazione), via Genova, piazzale Stazione.

Dalle ore 5 alle 15 riserva di sosta per disabili muniti di permesso europeo in via Dino Angelini, tra il tribunale (stalli spina pesce e in linea) e il tratto compreso tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana (ambo i lati); riserva di sosta ai veicoli delle Forze di polizia, di emergenza e sicurezza in largo Crivelli e corso Trieste (lato Est) nel tratto tra Piazza Simonetti e via Ceci; riserva di sosta a Caravan e Camper presso il parcheggio privato in via Monini.