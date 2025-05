‘Bici in comune’, fondi dal ministero

Promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo. E’, questo, uno degli obiettivi che intende raggiungere l’amministrazione comunale, che ha appena ottenuto un finanziamento di 80mila euro dal ministero dello sport. Il Comune di Ascoli si è posizionato, infatti, al 29esimo posto del bando ‘Bici in comune’, in una graduatoria composta da 497 Comuni idonei, a cui se ne aggiungono altri 356 tra esclusi e non ammissibili. Solo 35 amministrazioni hanno ottenuto il finanziamento e, tra queste, c’è quella ascolana. "Un grande risultato – commenta il sindaco Marco Fioravanti – che ci permette di continuare a investire nella mobilità sostenibile. Il nostro progetto, che ha saputo fare rete con il territorio, ha l’obiettivo di valorizzare Ascoli e il Piceno anche in collaborazione con la rete associativa non profit locale, creando così un esempio virtuoso di successo". Il contributo da 80mila euro complessivi sarà così suddiviso: 35mila serviranno per le attività legate all’incentivazione della mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, nonché in favore di progetti sempre legati all’uso della bicicletta che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio. Altri 25mila euro, invece, per le attività legate alla riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili e dei percorsi cicloturistici esistenti. Infine, gli altri 20mila euro serviranno per organizzare eventi. "Abbiamo presentato idee ed iniziative per tutti i punti previsti dal bando – prosegue l’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi –. Si va dall’incentivazione dell’uso della bici tra gli studenti alla creazione di pacchetti turistici bike-friendly, passando per la digitalizzazione del percorso cicloturistico del ‘grande anello dei borghi ascolani’. Insomma, un grande lavoro per l’intero territorio che ha ottenuto il giusto riconoscimento e che ci sprona ad andare avanti per fare sempre meglio sul fronte della ciclabilità e della mobilità sostenibile".

L’assessore allo sport Nico Stallone illustra invece i quattro eventi che saranno organizzati nell’ambito di questo progetto. "Avremo ‘Ascoli Enduro’, una gara competitiva di mountain bike da inserire nel circuito regionale enduro Marche Series – spiega Stallone –. Poi la seconda prova della ‘Coppa Italia Trials’, il ‘Gaba Slow’ per la scoperta lenta dell’ambiente naturale e la valorizzazione enogastronomica e culturale del territorio, nonché il ‘Giubileo bike tour Ascoli-Montalto’, un evento cicloturistico che svilupperà le tematiche del Giubileo e francescane lungo il percorso del Cammino Francescano della Marca".

Matteo Porfiri