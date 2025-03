Cambio medico: è caos. Code all’anagrafe assistiti. Si può fare tramite email

Mattinata di caos all’ufficio anagrafe assistiti dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa del pensionamento di diversi medici di base. Molti cittadini si sono recati agli sportelli per effettuare il cambio del proprio medico di fiducia, ma si sono trovati di fronte a una situazione complicata: lunghe file anche prima dell’apertura degli uffici e, secondo quanto segnalato, un solo sportello disponibile per la maggior parte della mattinata. Recarsi agli sportelli non è però l’unico modo per effettuare il cambio del medico di base ad Ascoli. I cittadini, infatti, oltre agli sportelli dell’Azienda Sanitaria Territoriale, hanno la possibilità di inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo anagrafica.ap@sanita.marche.it indicando il medico scelto e allegando una copia della tessera sanitaria e un valido documento di riconoscimento, con l’oggetto ‘scelta medico’. Dopo la lavorazione della richiesta, la tessera con la nuova scelta verrà inviata tramite posta elettronica. Gli sportelli, invece, sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, con ulteriori aperture il martedì e il giovedì nel pomeriggio dalle 15 alle 17, per venire incontro alle esigenze di chi necessita di operare personalmente modifiche quali la scelta o la revoca del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, nonché per richiedere esenzioni per reddito o per patologia. È fondamentale, però, che gli utenti si presentino muniti di un valido documento d’identità e, nel caso in cui debbano essere fornite deleghe, che riportino la firma sia del delegante sia del delegato, accompagnate da una copia dei documenti d’identità di chi richiede il servizio. "L’assenza anche di questi documenti comporta l’impossibilità di erogare la prestazione" si legge sul sito Ast. Il distretto di Ascoli può essere contattato anche allo 0736.358476 e allo 0736.358078 ma con una precisazione: "se gli operatori sono momentaneamente impegnati agli sportelli non sarà possibile rispondere al telefono non essendo il servizio munito di un centralino dedicato".

Di fronte a questa situazione critica, il Comune di Castel di Lama ha deciso di intervenire per agevolare i cittadini colpiti dal pensionamento della dottoressa Travaglini. Attraverso un post sui social, ha informato che il cambio del medico potrà essere effettuato direttamente nella sede di Via Beccaria 1 nelle giornate di oggi e giovedì 27 dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. I medici disponibili a Castel di Lama sono Katia Caucci, Federica Felicioni ed Edoardo Gagliardi. Mentre, solo per chi necessita di un cambio medico legato a un ricongiungimento familiare, sono disponibili anche il Giacomo Cantalamessa, Antonella Filippoli, Alberto Mucci e Tiziana Paoli. Nonostante queste direttive, ogni cittadino può comunque scegliere qualsiasi professionista attivo nella provincia. È necessario presentare il modello di scelta del medico e, se la richiesta riguarda più membri dello stesso nucleo familiare, allegare un elenco con delega. Occorre inoltre un documento di identità e la tessera sanitaria.

Ottavia Firmani