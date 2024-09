Cameriere minacciato con un coltello: denunciato un campano

Il cameriere, data l’ora tarda, gli serve la cena portandogli le pietanze ordinate in rapida successione e il cliente, indispettito, tira fuori un coltello. L’episodio è accaduto nella serata di giovedì in un ristorante sul lungomare di Grottammare. L’umo è stato poi prelevato da un equipaggio dei carabinieri. Com’è noto sul lungomare sud di Grottammare a una certa ora scatta la chiusura dell’acqua ed i ristoratori si organizzano nel servizio per non arrivare all’ora predetta facendosi sorprendere con le stoviglie ancora da lavare. Quando nel locale è arrivato il cliente che aveva prenotato il tavolo, era già piuttosto tardi quindi il cameriere, dopo averlo informato che avrebbe avuto a disposizione un tempo ridotto per cenare, gli ha servito i piatti portandoli quasi tutti insieme. A quel punto il cliente, un cittadino campano, ha tirato fuori dalla tasca un coltello col quale ha minacciato il cameriere. Sono stati momenti di tensione, ma per fortuna in sala vi era un carabiniere che stava cenando con la famiglia e che ha tempestivamente richiesto l’intervento di una pattuglia. I militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto hanno denunciato il cittadino.