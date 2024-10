C’è ’FisAmico a 4 zampe’: la giornata formativa insieme al proprio cane

Si chiama ’FisAmico a quattro zampe’ ed è un’iniziativa promossa della Federazione italiana salvamento acquatico settore unità cinofile della protezione civile, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile di Monteprandone e la Chimaera association che si terrà domenica 6 ottobre, alle 8.30, in piazza dell’Unità a Centobuchi, in occasione della prima giornata della settimana della Protezione Civile Nazionale. Si tratta di una giornata di svago in compagnia dei nostri amici a 4 zampe, in cui si condivideranno conoscenze e si metteranno in evidenza le potenzialità dell’animale più fedele all’uomo: il cane. L’obiettivo della giornata ’avvicinare’ il cittadino e il loro ’familiare a quattro zampe’ creando dei momenti di svago e nello stesso tempo di conoscenza del mondo cinofilo operante anche in Protezione Civile. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e alle cittadine con i propri cani. Si raccomanda di portare la ’carta d’identità del cane’ dove sono evidenziati microchip e vaccinazioni, e il kennel o il trasportino. Ritrovo alle 8.30 per iscriversi al raduno e alla passeggiata formativa.