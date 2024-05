Ciciretti continua a sfornare magie. I sorteggi playoff

I tifosi dell’Ascoli hanno trascorso il weekend dando un’occhiata ai risultati degli spareggi di Serie B e soprattutto a quelli di Serie C, dove ci sarà battaglia fino al 9 giugno quando si conoscerà la quarta squadra che accompagnerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in Cadetteria. Nei playout di Serie B dopo l’1-1 al ‘San Nicola’ tra Bari e Ternana occorrerà attendere giovedì 23 per la sfida di ritorno al ‘Liberati’ quando alle ‘fere’ basterà un pareggio per conquistare la salvezza. Non sono mancate le sorprese, invece, nelle sfide di ritorno dei playoff di Serie C. Sono infatti Benevento, Carrarese, Juventus Next Gen, Catania e LR Vicenza le cinque squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale. Succede tutto nella prima frazione di gioco allo stadio ‘Vigorito’, dove il Benevento ha battuto 2-1 la Triestina con un eurogol dell’ex Ascoli Amato Ciciretti e raddoppio di Perlingieri conquistando la qualificazione dopo l’1-1 allo stadio ‘Nereo Rocco’ nel match d’andata. Vittorie, invece, che non valgono il passaggio del turno quelle di Perugia e Atalanta U23 sui campi di Carrarese e Catania che si erano già imposte all’andata: la Carrarese per 2-0 al ‘Curi’ e il Catania per 1-0 contro i bergamaschi. La Juventus Next Gen, dopo lo 0-1 dell’andata in favore della Casertana, è riuscita a battere i campani e ad accedere al prossimo turno: 1-3 il risultato finale, in rete per i bianconeri Sekulov, Cerri e Guerra. Pari senza reti, infine, tra LR Vicenza e Taranto, con i padroni di casa che hanno strappato il pass per la qualificazione dopo la vittoria per 0-1 conquistata allo ‘Iacovone’. Ieri si è svolto il sorteggio del tabellone dei quarti di finale. E’ stata la mano dell’ex centrocampista Cristian Brocchi a sorteggiare gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Entrano in scena le tre seconde in classifica nei tre gironi, Padova, Torres e Avellino, teste di serie così come la Carrarese che ha il migliore piazzamento tra le qualificate dal turno precedente. Anche nel secondo turno si giocherà sulla distanza dei 180’, in caso di parità complessiva non ci sono i tempi supplementari ma andrà avanti la testa di serie che gioca il ritorno in casa. L’urna ha prodotto tre accoppiamenti su quattro con squadre che si sono già incontrate nei rispettivi gironi. Già definito anche il fattore campo per andata e ritorno delle semifinali e della finale. (andata martedì 21 maggio, ritorno sabato 25 maggio): Catania-Avellino; Vicenza-Padova; Juventus Next Gen-Carrarese; Benevento-Torres.

Valerio Rosa