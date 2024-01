Cittadinanza onoraria a Russell Crowe

Russell Crowe sarà cittadino ascolano. Il consiglio comunale ha dato infatti il via libera all’onorificenza proposta dal sindaco Marco Fioravanti, dopo che l’attore aveva svelato in più occasioni di avere origini picene. Nel consiglio di ieri, per rafforzare la sua decisione, Fioravanti ha invitato anche due studiosi che in queste settimane hanno avuto modo di confermare la provenienza ascolana di Luigi Ghezzi, antenato di Crowe. L’attore sarà in Italia l’8 febbraio per il Festival di Sanremo, chissà se non troverà tempo per una visita sotto le cento torri. Nel consiglio si è parlato anche del futuro dei parcheggi. Una società mista pubblico-privata a maggioranza pubblica dell’Arengo. È questo l’indirizzo che è stato approvato dopo la relazione tecnica stilata dagli esperti, ed effettuata in merito all’analisi sul modello di gestione attuabile per il piano sosta dopo aver completato la procedura di riscatto dei parcheggi dalla Saba. "Questa delibera è fondamentale per il percorso avviato qualche mese fa – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Abbiamo dato mandato alla struttura tecnica di avviare attività per la valutazione del miglior modello gestorio. Siamo ancora in una fase sperimentale che cerca di aprirsi al mercato. L’indirizzo è che abbiamo individuato un modello gestorio, il migliore tra quelli esplorati, di una società mista. Ovviamente non sono definite né le percentuali di partecipazione al suo interno, né il piano economico di sviluppo, né quello di riacquisto. Attraverso questa scelta andremo avanti verso il riscatto dei parcheggi dopo che avevamo riaperto la convenzione con una trattativa avuta con la Saba. Resta ora da individuare come finanziare il riscatto e poi pianificheremo il piano di rientro dall’indebitamento che ne scaturirà".

mas.mar.