Colpo a segno: borsetta rubata a una donna

Ladri all’opera anche in questo fine settimana sul territorio Piceno, sono arrivati fino a Grottammare. IIn quest’ultima località si sono registrati due episodi. Nel primo caso si tratta di un furto con destrezza ed è accaduto in un pubblico esercizio di via Ischia, dove un ladro, approfittando di una momentanea distrazione ha portato via la borsetta a una donna di una certa età. Dentro, oltre agli effetti personali, vi erano circa 100 euro in contanti.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Il secondo episodio è avvenuto nella serata di domenica in contrada Monti, zona Oasi di Santa Maria ai Monti. I ladri sono entrati in un’abitazione con ingresso sulla provinciale Cuprense ed hanno rovistato in tutta la casa che dalle ore 20 alle 22,45, era rimasta sguarnita. L’appartamento è abitato da una giovane coppia che domenica sera si è assentata per poco meno di tre ore. Quando i giovani sono tornati hanno trovato una finestra forzata e tutte le stanze dell’alloggio messe a soqquadro. E’ in corso di accertamento l’entità del furto. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Grottammare che potranno fare affidamento sulle immagini di una telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso gli autori del furto.