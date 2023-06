Crea assume un operatore

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ricerca personale. A tal fine la Regione ha emesso un avviso pubblico che scadrà il prossimo 9 giugno per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un operatore tecnico - addetto all’immissione dati, da destinare presso la sede di Monsampolo del Tronto.

Il contratto prevede 36 ore settimanali, 5 giorni lavorativi. L’operatore tecnico dovrà occuparsi di rilevazione e raccolta di dati utilizzando anche procedure ed apparecchiature di tipo informatico. Sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di terza media); conoscenza certificata del personal computer. Per poter accedere al bando è necessaria l’iscrizione presso un Centro per l’Impiego della Regione Marche in data antecedente rispetto alla data di richiesta dell’Ente assumente (2 maggio 2023). La domanda di partecipazione può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, dal giorno di pubblicazione al 09 giugno, con una delle seguenti modalità: il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato risulta iscritto (fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande); tramite Pec all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione; tramite e-mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione; di persona, allo sportello del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, previo appuntamento.