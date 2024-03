Dal rifacimento del Menocchia ai bus: nuova assemblea pubblica di ’Partecipazione’

Domani alle 16,30 al ristorante Le Palme a Villa Santi nuova assemblea promossa dal comitato cittadino Partecipazione, per analizzare e approvare il programma degli interventi di cui ha bisogno il quartiere e per l’elezione del comitato di zona. Già nel mese di gennaio vi era stato un incontro per raccogliere le indicazioni dei residenti, che sono raccolti in 10 punti. Tra i più urgenti il rifacimento dell’argine del torrente Menocchia esondato in quella zona 10 anni fa; la realizzazione di una rotatoria sulla Nazionale, incrocio Valmenocchia; la creazione di un centro diurno per anziani e disabili ed un centro di ritrovo sociale per famiglie. All’ordine del giorno anche il metanodotto, il depuratore, i bus.