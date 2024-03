Dalla vigna alla tavola: le prossime date

Con cinque appuntamenti al via il programma di aprile del circuito Piceni_Gusto DiVino, cofinanziato dalla Regione. Si parte il 5 aprile con una serata speciale proprio in una cantina iscritta all’elenco regionale degli operatori enoturistici. Presso la Tenuta Guido Cocci Grifoni di Ripatransone spazio ai gradi vini del Piceno della Cantina Cocci Grifoni in abbinamento ad un menù tutto da gustare con pietanze della tradizione locale rivisitate in chiave gourmet. Venerdì 12 aprile è il capofila del progetto, il ristorante il Ponte, a Cossignano, protagonista di una serata che valorizza l’abbinamento tra materie prime del territorio rielaborate con creatività dallo chef e i vini del piceno, che saranno raccontati dai rispettivi produttori, a partire da Tenute del Borgo e poi la società agricola D’Ercoli ed i vini di Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei. Il 19 aprile il circuito prevede un appuntamento in un luogo di particolare pregio storico e artistico, ossia nell’Auditorium Sant’Antonio da Padova ad Ortezzano. Con un menù dell’alta scuola di cucina marchigiana proposto dallo chef Giampiero Giammarini della Locanda I Piceni, saranno protagonisti i vini di Casale Vitali, azienda agricola Dianetti ed azienda agricola Fiorano. Si torna in cantina per l’appuntamento del 23 aprile, in programma ad Ascoli Piceno, nell’accogliente atmosfera dell’azienda agricola Pantaleone, dove saranno protagonisti i vini dell’azienda stessa in abbinamento ai sapori tipici del territorio. Ultimo appuntamento di aprile nell’entroterra Fermano, a Smerillo, dove sabato 27 il ristorante Le Logge propone un menù che concilia perfettamente tradizione ed innovazione, valorizzando l’abbinamento con i vini dell’azienda agricola bio Centanni Giacomo, insieme a quelli della società agricola Gobbi e Mannocchi ed ai prodotti di Clara Marcelli. Per godere a pieno l’esperienza in questi veri e propri giacimenti enogastronomici, il tour operator Esitur ha predisposto dei comodi itinerari “esperienziali” tra vigneti, borghi storici ed aziende rurali.

Come ha sottolineato nel corso della presentazione al recente Tipicità Festival, l’assessore all’agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, "questo circuito, in particolare, permette di riscoprire il territorio delle provincie di Ascoli e Fermo attraverso l’enoturismo. Il progetto Dalla Vigna alla Tavola quest’anno vuole valorizzare anche le cantine che hanno aderito alla legge regionale sull’enoturismo, che serve proprio a promuovere il territorio attraverso l’esaltazione di quei luoghi dove il vino nasce, viene trasformato e prodotto". Info: dallavignaallatavola.marcheandwine.it