Doppio corso di arrampicata

La palestra Yuki Club di via delle Azalee a Monticelli, organizza per questo pomeriggio e poi per giovedì 12 ottobre, due corsi di avvicinamento all’arrampicata sportiva per bambini e adulti. L’infaticabile Sergio Torquati metterà a disposizione la sua struttura sportiva. L’istruttore Alex Cecchini sarà a disposizione dalle 16.30 alle 17.30 per incontrare i bambini dai 6 ai 10 anni, poi dalle 17.30 alle 18.30 toccherà ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Infine la sera, dalle 19.30 alle 20.30, ci sarà spazio per gli adulti. Info: 0736.782772