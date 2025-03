Due corali in concerto

Liszt Academy di Grottammare ospiterà il prossimo 9 marzo due corali dalla Polonia e Slovacchia all’interno del progetto Erasmus ‘L’educazione musicale e la musicoterapia come strumento per migliorare le competenze chiave delle persone con minori opportunità’. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione della corale Santa Rita di Cascia, uniti dal pellegrinaggio di Ferenc Liszt nei piccoli centri dell’Umbria, Cascia, le Marche e Grottammare. La corale Santa Rita di Cascia animerà la Messa della domenica alle ore 10.30 nella chiesa di S. Giovanni Battista nel centro storico di Grottammare. La giornata si concluderà con una visita nei luoghi più significativi della Perla dell’Adriatico e con un pranzo a base di pesce e vini del territorio per valorizzarne le tradizioni enogastronomiche.