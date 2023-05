Encomio a Ettore Fioravanti: Rapina sventata in via Napoli

Congratulazioni a Ettore Fioravanti che nel corso dell’annuale ‘Festa della Polizia Locale’ tenutasi a Macerata ha ricevuto un encomio per una brillante operazione portata a termine. Ettore Fioravanti, commissario della Polizia Provinciale di Ascoli, ha infatti disarmato e messo in fuga un malfattore che stava mettendo a segno una rapina nella ‘Sala Scommesse’ di via Napoli. A consegnare l’onorificenza regionale al coraggioso agente della Polizia Provinciale, sono stati il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore regionale Filippo Saltamartini. Questa la motivazione per l’encomio a Fioravanti: "Il Presidente della Regione Marche conferisce a Ettore Fioravanti l’Encomio Regionale per aver impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose con capacità di iniziativa e sprezzo del pericolo".