Fiducia Samb, adesso si inizia a fare sul serio

E’ la settimana di avvicinamento all’apertura ufficiale della stagione agonistica. Domenica prossima, 1 settembre, si inizia a fare sul serio. Al Riviera delle Palme c’è l’Atletico Ascoli per il primo turno di Coppa Italia. Un ghiotto antipasto in vista dell’inizio di campionato previsto per la domenica successiva, sempre contro i bianconeri di Seccardini, al Don Mauro Bartolini di Monticelli. La Samb ci arriva con un paio di amichevoli in meno (Nereto e Montegranaro) ma anche con la consapevolezza di dovere ben figurare nella prossima stagione agonistica. Lo impongono il blasone del club, l’ambizione della dirigenza e soprattutto l’attaccamento della tifoseria che sta per tagliare il traguardo dei tremila abbonamenti. La squadra ha lavorato molto in queste in queste settimane di preparazione e si è anche ulteriormente rinforzata con gli acquisti di Kevin Candellori e Luca Lulli che le hanno conferito quel pizzico di grinta ed agonismo in più che mancava dopo le prime uscite precampionato. Domani Eusepi e compagni riprenderanno ad allenarsi al Samba Village seguendo gli schemi della settimana tipo. Si valuteranno le condizioni fisiche di Pezzola, Lulli e Tataranni che non hanno preso parte al test in famiglia di sabato.

Infine, sabato mattina presso il Centro Sportivo ’Orlando Marconi’ di Monsampolo del Tronto, si è tenuto un incontro tra la squadra e lo staff tecnico con il componente del settore tecnico arbitrale Eros Santirocco accompagnato dal presidente della sezione Aia di San Benedetto Francesco Narcisi. Durante la riunione, con l’ausilio delle immagini fornite dal Settore Tecnico Aia, sono state approfondite le novità regolamentari della stagione 2024/2025, le casistiche sui falli di mano, interpretazione e valutazione su Dogso (negare un’evidente opportunità di una rete). Inoltre, con il dirigente accompagnatore Andrea Coccia, ex arbitro di calcio, sono state trattate le tematiche inerenti la gestione del rapporto con la terna. Il presidente rossoblù Vittorio Massi ha ringraziato l’Aia per la disponibilità riservata alla società e coglie l’occasione per augurare al responsabile Alessandro Pizzi e a tutta la commissione arbitri nazionale serie D un grande in bocca al lupo per l’imminente inizio del campionato.

Benedetto Marinangeli