Finisce fuori strada e precipita in un dirupo Grave incidente: ore d’ansia per un 30enne

Di un grave incidente stradale è rimasto vittima ieri un uomo finito fuori strada con la sua auto a Valle Castellana. L’allarme è scattato intorno alle 18,30 quando alcuni testimoni hanno visto una vettura uscire di strada e precipitare in un dirupo, avendo difficoltà a raggiungere il punto dove l’auto ha terminato la sua caduta. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Ascoli e i sanitari del 118. C’è voluto del tempo, tenuto conto della distanza ragguardevole e della strada che certamente non è tra le più agevoli da percorrere, specie con l’incedere del buio. Contestualmente è stata allertata anche l’eliambulanza che è giunta nella piazzola della Protezione civile al Pennile intorno alle 19,15 in attesa di poter accogliere il paziente nel caso si fosse reso necessario il trasferimento all’ospedale di Torrette ad Ancona, specializzato il poli traumi. Le operazioni di recupero non sono state affatto agevoli anche per i vigili del fuoco: il 30enne è stato trasferito ad Ancona in gravissime condizioni.