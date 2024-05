I fratelli Della Valle ricevono la cittadinanza onoraria di Arquata: "Nessuno vi abbandona"

Arquata del Tronto (Ascoli), 31 maggio 2024 – I fratelli Diego e Andrea della Valle ricevono la cittadinanza onoraria dal comune di Arquata. Sono stati loro a gettare la prima pietra per la ricostruzione post terremoto con l'apertura dello stabilimento della Tod's che ha potuto dare lavoro a giovani e famiglie, offrendo la possibilità di continuare a credere in un domani nonostante il dramma.

Grazie a questo prezioso contributo così in molti non hanno lasciato questa zona martoriata dal terremoto del 2016. “Quando siamo arrivati qui facemmo un giro con l'allora sindaco Aleandro Petrucci e chiedendo cosa potevamo fare, mi rispose se si poteva mettere su una fabbrica per permettere alla gente di lavorare e di restare – commenta Diego Della Valle -. Dopo 13-14 mesi siamo riusciti a produrre in questo sito il primo paio di scarpe. Crediamo che le imprese se non restituiscono al territorio parte di ciò che ottengono non hanno fatto niente. Dobbiamo dare un segnale ai giovani. Lancio un messaggio a tutti: questi territori hanno ancora bisogno che si provveda alla ricostruzione. Ad Arquata voglio dire che nessuno vi abbandona. Per il bene del paese è necessario che noi imprenditori collaboriamo col pubblico non secondo la finalità di perseguire interessi personali. Invito le aziende a restituire una parte di quanto avuto a livello solidale. In primis non dobbiamo dimenticarci delle persone".

Nel corso della mattinata i Della Valle hanno annunciato un ulteriore ampliamento dello stabilimento.

A consegnare le chiavi della città e una pergamena è stata Anna, moglie del compianto ex sindaco Aleandro Petrucci. A fare gli onori di casa invece è stato l'attuale primo cittadino Michele Franchi. “Grazie al loro supporto non siamo diventati una cattedrale nel deserto – elogia il sindaco -. Oggi dobbiamo ricordare il sindaco Aleandro. Sento di fare un ringraziamento di cuore per quello che avete fatto per questo territorio. Questa azienda ha aiutato tante famiglie e questo è andato a beneficio anche dei territori vicini. Siamo un territorio che vuole ripartire insieme. Ognuno non può pensare soltanto al proprio orticello, ma dobbiamo ripartire insieme”.