Fuoco di Sant’Antonio: vaccinazioni in farmacia per la lotta all’herpes zoster

Ascoli, 4 novembre 2023 – Le farmacie si stanno organizzando per effettuare, dal primo dicembre, la vaccinazione contro l’herpes zoster. Sarà gratuita per le persone di 65 anni, per quelle di 50 o più anni con diabete mellito, patologia cardiovascolare, malattie polmonari croniche non appartenenti alla categoria dei soggetti esclusi dalla vaccinazione in farmacia, e per coloro (recupero) che hanno compiuto 65 anni dal 2017 (nati nel 1952) con gratuità del vaccino su richiesta, che non sono stati immunizzati.

Nelle Marche, così come evidenzia il presidente di Federfarma Marco Meconi, "saranno circa 120 le farmacie coinvolte in questa specifica nuova attività sul territorio, con mille dosi di vaccino disponibili. Un importante impegno per i farmacisti che si sono formati attraverso il corso messo a disposizione dalla federazione degli ordini dei farmacisti italiani. Prosegue con successo e notevole interesse da parte della popolazione – continua – la sperimentazione della farmacia dei servizi che coinvolge in sede regionale, complessivamente, più di 298 farmacie". "Siamo soddisfatti – dice ancora Meconi in riferimento alla vaccinazione contro l’herpes zoster – di aver intrapreso un percorso nuovo, con vaccinazioni che auspichiamo possano aprire anche alle immunizzazioni contro il papilloma virus umano e lo pneumococco, nonché ad altre". Per effettuare il vaccino contro il meglio noto come fuoco di Sant’Antonio, gli over 65 non necessitano della ricetta e possono sottoporvisi volontariamente direttamente in farmacia che si conferma, dunque, fondamentale presidio di prossimità.

L’herpes zoster è una patologia virale acuta determinata dalla riattivazione dell’infezione latente da virus varicella zoster e si sviluppa, quindi, in persone che hanno precedentemente contratto il virus, o ne sono venute a contatto, incluse quelle che sono state vaccinate con un vaccino vivo contro la varicella. Le farmacie effettueranno il servizio gratuitamente e senza nessuna remunerazione per i costi di formazione e di gestione. I farmacisti dovranno utilizzare il sistema informativo Siama-Web, il quale alimenta l’anagrafica nazionale dei vaccini presso il Gaf (Gestione Accoglienza Flussi) di Ars Marche. Meconi approfittando di questo nuovo servizio che si sperimenta nelle farmacie marchigiane ringrazia "la Regione Marche". A livello organizzativo la logistica di questa nuova campagna vaccinale sarà gestita dal Codim Marche.