Fuoco di Sant'Antonio, vaccino gratis nelle Marche: dove e quando

Ancona, 30 ottobre 2023 - Nelle Marche da dicembre ci si potrà vaccinare gratis contro il fuoco di Sant'Antonio. Contro il virus dell'herpes zoster infatti dal 1° dicembre in farmacia si potrà fare la puntura: la giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore Saltamartini lo schema di accordo sperimentale tra Regione Marche, Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche. "L'attività di vaccinazione avviata con la pandemia - spiega l'assessore - ha infatti messo in evidenza l'importante ruolo svolto dalle farmacie nella campagna vaccinale come presidi di prossimità. Il buon funzionamento del modello adottato in quel momento si è rivelato efficace e sicuro e pertanto potrebbe essere esteso ad altre vaccinazioni tra cui quella per l'Herpes Zoster". In questa fase sperimentale la vaccinazione in farmacia è rivolta a 500 assistiti dal Servizio sanitario regionale dal primo dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.

Vaccinazione anti herpes zoster: chi può farla

La vaccinazione è gratuita, attraverso chiamata attiva, per le seguenti categorie: soggetti di 65 anni; soggetti di 50 o più anni con diabete mellito, patologia cardiovascolare, malattie polmonari croniche non appartenenti alla categoria dei soggetti esclusi dalla vaccinazione in farmacia; recupero dei soggetti che hanno compiuto 65 anni dal 2017 (nati nel 1952) con gratuità del vaccino su richiesta, che non sono stati vaccinati. Le farmacie effettueranno il servizio gratuitamente e senza nessuna remunerazione per i costi di formazione e di gestione. I farmacisti dovranno utilizzare il sistema informativo Siama-Web, il quale alimenta l'Anagrafica nazionale dei vaccini presso il Gaf (Gestione accoglienza flussi) di Ars

Marche.

Cos'è il fuoco di Sant'Antonio

L'Herpes Zoster è una patologia virale acuta, più spesso nota come fuoco di Sant'Antonio, determinata dalla riattivazione dell'infezione latente da virus varicella zoster che si sviluppa, quindi, in persone che hanno precedentemente contratto il virus o ne sono venute a contatto, incluse quelle che sono state vaccinate con un vaccino vivo contro la varicella. La vaccinazione è il metodo di protezione più sicuro contro la malattia.