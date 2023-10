Gara di solidarietà per una cucciolata di gattini

Gara di solidarietà tra alcune amanti di animali di via Napoli e dintorni, nel quartiere Bello Sguardo Sgariglia, di Grottammare, per sostenere una cucciolata di gattini abbandonati dalla madre, che i residenti stanno cercando affinché possa tornare ad allattare i propri cuccioli. Va ricordato che nel corso degli anni era aumentata la presenza di gatti che frequentavano le zone adiacenti all’ex palazzo della delegazione comunale di via Firenze, ora trasformato in edificio scolastico. I gatti, che hanno perso il loro abituale territorio, si sono sparpagliati nelle zone limitrofe arrivando in via Napoli, dove qualche residente si sta prendendo cura dei gattini, ma poi che fine faranno? Diventeranno altri randagi del quartiere e continueranno a riprodursi. Gli abitanti auspicano l’intervento del Comune con un piano di sterilizzazione, ma anche di messa in sicurezza della colonia cui è venuta a mancare l’attenzione costante che riceveva da una privata che per anni si è occupata di loro. Ora dovrà essere l’Ufficio Ambiente del Comune a prendere in mano la situazione e ad assumere le iniziative necessarie