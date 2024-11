Guadalupi si gode la Samb: "Orgoglioso di essere qui"

Luca Guadalupi è senza dubbio uno degli acquisti top di questa Samb. Dal suo ingresso in campo, dopo avere scontato i tre turno di squalifica inflittegli nella passata stagione e con il cambio di modulo, la formazione rossoblù ha cambiato passo conquistando la vetta della classifica. "Arrivare a San Benedetto -dice Guadalupi ai microfoni della trasmissione Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra- è per me motivo di orgoglio. Qui è nata mia figlia e spero di scrivere una pagina di storia calcistica importante per la città. Il diesse De Angelis mi ha contattato al termine dei play off e ho detto subito si. Quattro anni fa mi aveva chiamato il Porto d’Ascoli ma avevo declinato l’offerta. Quando si viene a giocare nella Samb si raggiunge il top per quanto riguarda la serie D. Un club che non merita di militare in questa categoria soprattutto per il grande pubblico che ci segue ogni domenica. Chi veste la maglia rossoblù deve entrare subito in quest’ottica, capire l’ambiente e soprattutto dare sempre il massimo". Guadalupi ha un ottimo rapporto con Ottavio Palladini. "Un numero uno -afferma- sia umanamente che tecnicamente. Un grande motivatore di cui ho la massima stima. Stiamo parlando di un tecnico che si preoccupa prima dell’uomo e poi del calciatore. Già nel primo giorno di ritiro la società ci ha detto di volere vincere il campionato e stiamo lavorando intensamente proprio per raggiungere questo obiettivo". Da domenica prossima a Sora prende il via l’ultimo mini ciclo di gare che portano al termine del girone di andata. Dopo il match in terra di Ciociaria i rossoblù riceveranno la visita del Teramo per poi recarsi a Termoli e chiudere con i derby contro Fermana al Riviera e Civitanovese in trasferta. "Siamo arrivati -è sempre Guadalupi che parla- ad un momento delicato della stagione in cui dobbiamo fare del nostro meglio per chiudere bene questa prima parte di stagione. Tutte gare da affrontare nel migliore dei modi e da preparare al massimo a partire da quella di domenica". Questa mattina classica seduta di rifinitura. Palladini dovrà fare a meno degli infortunati Baldassi, Pezzola e Paolini ma potrà disporre di Zoboletti che ieri si è allenato con i rossoblù. Sora-Samb sarà diretta da Andrea Recupero di Lecce (Spizuoco-Mazza).

Benedetto Marinangeli