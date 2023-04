Il campionato di Scuccetta Mattina di gioco e solidarietà Trionfa la piccola Carlotta

Ennesimo grande successo di pubblico e di partecipanti per il tradizionale appuntamento di ‘Pasquetta’ con il ’Campionato del Mondo di Scuccetta’ giunto alla 33ª edizione. La Gastronomia Migliori di Piazza Arringo è stata letteralmente presa d’assalto dai partecipanti che nonostante il tempo inclemente a causa, soprattutto, della temperatura decisamente bassa rispetto al periodo primaverile, si sono accalcato davanti al tavolo con oltre mille uova sode cotte proprio dall’infaticabile Zè Migliori. L’aria gelida arrivata dalle montagne attorno al capoluogo Piceno dove si è riaffacciata la neve anche a quote relativamente basse, non ha scoraggiato i partecipanti a questa gara divenuta negli anni il più appassionante appuntamento del Lunedì dell’Angelo.

La gara consiste nel battere uova sode una contro l’altra; vince quella che rimane integra. La vittoria quest’anno è andata a Carlotta Luci, 8 anni ascolana che ai è aggiudicata il maxi uovo di cioccolato messo a disposizione da Mario Angelini titolare dell’omonima pasticceria di corso Vittorio Emanuele. Ai partecipanti è stata chiesta una quota di partecipazione di 5 euro e l’incasso è poi stato interamente devoluto all’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sede di Ascoli. Circa un migliaio come detto le uova sode che sono state messe e disposizione da Nazzareno Migliori, promotore e anima della manifestazione. Presenti alla gara seppure simbolicamente in gara anche il sindaco Marco Fioravanti e il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma che pure hanno mostrato una buona tecnica nello ‘scocciare’ le uova sode contro gli avversari. "Sono davvero soddisfatto – ha ammesso Zè Migliori – è vero che il freddo a tratti pungente non ha favorito la lunga permanenza in Piazza Arringo ma ho visto una grande partecipazione di concorrenti e sono stati tanti anche i turisti che si sono voluti cimentare in questa 33ª edizione del Campionato del Mondo di Scuccetta. Ho già detto in passato che non mi sono inventato niente. Questo era un gioco che praticavamo noi ragazzi negli anni ‘60 e ’70 nelle campagne ascolane e che si era un po’ perso con l’arrivo delle uova di cioccolato. Poi trent’anni fa ho deciso di riproporlo e ogni anno è un grande divertimento per grandi e piccini. E non ha caso anche quest’anno ha vinto una bimba di soli otto anni. Grazie a tutti".

