Il sottopasso in sicurezza

Nei giorni scorsi le ferrovie dello Stato hanno ultimato i lavori di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario sul proseguimento di via delle Conchiglie, che sfocia nella piazza accanto al villaggio della piccola pesca. Una strada molto frequentata e che è stata riaperta appena concluse le attività di sistemazione del sottopasso con la sostituzione dei mattoni che nel tempo si erano danneggiati. I lavori erano stati programmati per l’estate scorsa, ma il comune di Cupra aveva chiesto il rinvio poiché nel periodo estivo la chiusura del sottopasso avrebbe accentuato i disagi. In quest’occasione l’amministrazione comunale ne ha approfittato per ricostruire la piccola rotatoria sul versante mare della ferrovia, che era stata danneggiata a seguito di un incidente stradale. Ora la rotatoria è stata ricostruita, con la posa di una pianta al centro e illuminata con una striscia a led alla base per renderla visibile.