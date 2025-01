Incendio in una rimessa a Ripatransone. Due ore di lavoro per i vigili del fuoco

Preoccupazione nel pomeriggio di ieri alla periferia di Ripatransone per un incendio divampato nella rimessa di attrezzature edili nelle vicinanze di una falegnameria. In un primo momento sembrava trattarsi di una situazione piuttosto complessa, tanto che sul posto sono intervenuti, contemporaneamente, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli con diverse autobotti e attrezzature tecniche. All’arrivo delle squadre dei pompieri il proprietario dell’impresa edile aveva già tirato fuori gli attrezzi ed i macchinari più costosi che vi si trovavano all’interno, limitando l’entità dei danni in una zona circoscritta. I vigili del fuoco hanno operato per circa due ore per circoscrivere e domare le fiamme dei legnami usati per la carpenteria e per eseguire le opere di bonifica, dalle ore 17 alle 18,30 circa. A innescare l’incendio le scintille di una mola usata dal personale della ditta.