Incidente choc a Offida, chi sono le due vittime del frontale sulla Mezzina

Offida (Ascoli), 23 maggio 2023 – Pauroso schianto sulla Mezzina, il bilancio è tragico: due morti. Lo scontro frontale è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9, tra due auto, in contrada Lava, nei pressi della zona artigianale di Offida. Due auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione che sono intervenuti sul posto, guidati dal maresciallo Carlo Laera, si sono scontrate frontalmente. Un impatto devastante, tanto che i pezzi delle auto sono state proiettati a metri di distanza.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Citroen Saxo, proveniente da Offida e diretta a Castel di Lama, guidata da Piero Pellei, 87 anni, ha invaso la carreggiata e si è scontrata conto la Volkswagen Golf, che procedeva da Castel di Lama in direzione Offida, guidata da Pietro Di Ruscio, 69 anni. Un urto violentissimo, sulle due auto si trovavano solo i conducenti: fin da subito è apparso chiaro ai soccorritori che entrambi, privi di senso, erano in condizioni gravissime. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze; una del Potes di Offida e l’altra del 118 di Ascoli. I sanitari hanno tentato invano di rianimare l’87 enne, che purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Gravissime sono apparse anche le condizioni dell’altro conducente, che è stato stabilizzato e trasferito in eliambulanza nell’ospedale Torrette di Ancona, le sue condizioni in serata sono precipitate ed è morto. Troppo gravi le lesini riportate nell’incidente. Sul luogo sono intervenute due eliambulanze, una ha atterrato in un’area a ridosso del luogo teatro dell’incidente, l’altra invece nel campo sportivo di Offida. Sul luogo è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco della caserma di Ascoli con tre automezzi e la polizia locale di Offida, che ha provveduto a bloccare il traffico. Le auto sono state deviate verso la vecchia strada di Offida, problemi invece per i mezzi pesanti, che sono rimasti bloccati per tre ore. La strada infatti è stata interrotta al traffico in entrambe le direzioni, per permettere ai sanitari di effettuare i soccorsi, ai militari di effettuare tutti i rilievi di legge e agli addetti ai lavori di rimuovere le auto, che sono state poste sotto sequestro e ripulire le carreggiate. Entrambi i conducenti sono di Offida, la notizia in poco tempo è circolata nella città suscitando viva impressione e cordoglio. Il sindaco di Offida Luigi Massa ha detto: "Si è trattato di un incidente gravissimo, due morti rappresentano un bilancio pesante per Offida, alle famiglie le condoglianze e la nostra vicinanza".