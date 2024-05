Interventi Pnrr, il vertice in Prefettura

In collegamento con il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e con i ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto, si tenuta ieri mattina nella Prefettura di Ascoli la riunione di insediamento, presieduta dal prefetto Sante Copponi, della cabina di coordinamento prevista fra le misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del Pnrr, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali. "Attraverso le cabine di coordinamento – si legge in una nota –, insediatesi in contemporanea presso ogni Prefettura, s’intende rafforzare la governance del PnrrR rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra la Struttura di Missione per il Pnrr, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza delle Prefetture, che assumono un rinnovato protagonismo nell’attuazione del Piano. All’incontro sono intervenuti il sindaco di Ascoli, la direttrice generale dell’Ast, il direttore della Soprintendenza e i rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Inps, della Motorizzazione Civile e del Provveditorato alle opere pubbliche. Alle riunioni della cabina di coordinamento provinciale saranno chiamati a partecipare la Regione Marche, la Provincia di Ascoli, tutti i comuni della provincia e gli uffici statali interessati alla realizzazione di interventi Pnrr in questa provincia".